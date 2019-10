Far Oer-Romania, le formazioni ufficiali: Chiriches dal primo minuto

Sono state rese note le formazioni ufficiali della gara valevole per le qualificazioni per Euro 2020 tra Isole Far Oer e Romania delle ore 18:00:

Far Oer (3-4-3): Nielsen; Vatnsdal, A. Gregersen, Baldvinsson; Rolantsson, Hendriksson, Hansson, V. Davidsen; S. Vatnhamar, K. Olsen, Bhartalid.

Romania (4-4-2): Tatarusanu; Benzar, Nedelcearu, Chiriches, Bancu; Hagi, Anton, Stanciu, Coman; Puscas, Andone.