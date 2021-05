Fantastico Milan, che lezione alla Juve! Tris con Diaz, Rebic e Tomori

La partita dell’Allianz Stadium si chiude con un trionfo del Milan sulla Juventus per 3-0. Una partita inizialmente bloccata, ma che ha visto la squadra rossonera dominare alla lunga su una Juve che non si è resa quasi mai pericolosa. Dopo un inizio bloccato e spezzettato, Brahim Diaz sblocca il match al 45′ con un tiro a giro. Nel secondo tempo i pericoli li crea solo la squadra ospite, prima con il rigore di Kessie che gli viene parato da Szczesny. Si tratta del primo rigore sbagliato dal’ivoriano in stagione. Ma al 78′ Rebic, entrato al posto di Ibra infortunato, trova un gran tiro da fuori beccando l’angolino, non può nulla il portiere polacco. La chiude Tomori all’82’ su colpo di testa da una punizione di Calhanoglu.

Foto: Twitter Milan