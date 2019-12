Fantastica Lazio: un altro 3-1 alla Juve e vince la Supercoppa

Fantastica Lazio: un altro 3-1 rifilato alla Juve, dopo quello in campionato, per conquistare la Supercoppa italiana a Riyad. Prestazione di livello contro una Juve che ha sofferto molto la qualità della squadra di Inzaghi. Vantaggio con Luis Alberto al 15’ pt, pareggio di Dybala prima dell’intervallo dopo un tiro di Ronaldo respinto da Strakosha. Nella ripresa la svolta: Lulic al 28’ e Cataldi al 49’ hanno chiuso i conti. La Juve ha giocato gli ultimi minuti in dieci per l’espulsione di Bentancur. Successo meritato da parte della Lazio, è il terzo trofeo per Simone Inzaghi.

Foto: Lazio Twitter