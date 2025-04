Fantastica Inter: Lautaro e Frattesi stendono il Bayern (2-1)

L’Inter con grande personalità vince una grande gara a Monaco di Baviera, in casa del Bayern. I nerazzurri vincono 2-1 nell’andata dei quarti di Champions League. Gara anche di sofferenza. Ma nerazzurri sempre lucidi fino alla fine.

Primo squillo per i tedeschi. Al 7′ va Olise, sinistro deviato di poco al lato. Al 10′ risponde l’Inter con una conclusione di Calhanoglu. Murata. Il Bayern è sempre pericoloso quando attacca. Prima ci prova Kane di testa, centrale. Come è centrale il sinistro di Olise. Al 20′, la chance più grande ce l’ha il Bayern. Guerrero si presenta davanti a Sommer, il portiere salva. Al 22′ ancora assalto tedesco, sinistro di Olise, ancora Sommer salva. Ancora Bayern. Al 26′. palo di Kane! Pavard sbaglia un appoggio all’indietro, Olise recupera e serve in area Kane che ha un’occasione clamorosa ma il palo salva i nerazzurri. L’Inter però risponde alla mezz’ora, si apre uno spazio clamoroso per Carlo Augusto che si invola verso la porta bavarese ma calcia sull’esterno della rete. La gara si fa equilibrata, la spinta bavarese svanisce ne approfitta l’Inter al 38′.

Azione meravigliosa innescata da Lautaro, che recupera un pallone con un contrasto aereo. Palla che arriva da sinistra a Thuram che con un colpo di tacco serve proprio il Toro che con un’esterno clamoroso mette la palla alle spalle di Urbig. Inter avanti a fine primo tempo a Monaco di Baviera.

Al 55′ chance importante per l’Inter. Ci prova Lautaro, ottima risposta del portiere del Bayern. L’Inter si schiaccia, il Bayern cinge d’assedio i nerazzurri. Al 62′ Laimer di testa, alto. Al 65′ sassata di sinistro di Guerrero, alta anche questa. Girandola di cambi, i due allenatori cambiano volto alle squadre. Soprattutto il Bayern che prova il tutto per tutto. Inter schiacciata per difendere l’1-0. Il Bayern ha una chance clamorosa con Thomas Muller, Bastoni si immola e salva. Ma il Bayern preme. All’84’ arriva il pareggio.

Palla messa in mezzo da Laimer, tutto solo l’eterno Thomas Muller deve solo spingerla in porta. Pareggio bavarese. I tedeschi non si accontentano. All’86’ piazzato di Harry Kane, para Sommer in due tempi.

Il Bayern spinge per cercare il 2-1. Ma lo trova l’Inter. Contropiede perfetto all’87’ dei campioni d’Italia. Barella illumina per Carlos Augusto che entra in area, non calcia ma serve Frattesi che la spinge in porta. Inter avanti di nuovo in Baviera. Assalto Bayern nel recupero. Ma l’Inter resiste e vince una gara clamorosa. Il Bayern non perdeva in casa in Champions da 4 anni.

Foto: Instagram Inter