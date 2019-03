Fano, si dimette il diesse Bocchetti. Il Pescara lo aspetta da luglio

L’Alma Fano, attraverso i propri canali di comunicazione, ha annunciato che Antonio Bocchetti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore sportivo. La società ha preso atto della decisione dell’ormai ex ds e – conclude la nota ufficiale – “gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”. Il futuro di Bocchetti, come già raccontato, potrebbe essere a Pescara che lo aspetta da luglio per affiancarlo a Repetto.