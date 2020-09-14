Fanatik (ore 10,34): è fatta per Arslan all’Udinese

Tolgay Arslan all’Udinese, affare fatto. La fonte, che andrebbe sempre citata, chiama in causa Fanatik (lancio delle 10,34). Arslan è un centrocampista classe 1990, già protagonista con Besiktas e Fenerbahce, andrà al club friulano da svincolato. L’annuncio dovrebbe essere imminente visto che Arslan è già a Udine per visite e firma.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Tolgay Arslan, Serie A ekibi Udinese ile anlaşma sağladı. (DHA) pic.twitter.com/M1QITctOxQ

— Fanatik (@fanatikcomtr) September 14, 2020