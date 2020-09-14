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Fanatik (ore 10,34): è fatta per Arslan all’Udinese

14.09.2020 | 12:40

Tolgay Arslan all’Udinese, affare fatto. La fonte, che andrebbe sempre citata, chiama in causa Fanatik (lancio delle 10,34). Arslan è un centrocampista classe 1990, già protagonista con Besiktas e Fenerbahce, andrà al club friulano da svincolato. L’annuncio dovrebbe essere imminente visto che Arslan è già a Udine per visite e firma.

 

Foto: Twitter Besiktas