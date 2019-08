Fanatik: il Fenerbahce punta due vecchie conoscenze della Serie A

Due vecchie conoscenze della nostra Serie A finiscono nella lista dei desideri del Fenerbahce. Il primo nome è quello di Angelo Ogbonna, difensore italiano classe ’88 con un trascorso nelle due squadre torinesi. Secondo quanto riportato da Fanatik, il 31enne sarebbe stato scelto per sostituire Martin Skrtel, da poco unitosi all’Atalanta, dopo il fallimento della trattativa per Simon Kjaer. I turchi sarebbero pronti ad accogliere in prestito Ogbonna, oggi titolare con il West Ham nella seconda giornata di Premier League. Il secondo nome appartiene invece a Joe Hart, portiere simbolo nel Manchester City ma anch’egli con un passato nella Torino granata. L’estremo difensore inglese è attualmente al Burnley a fare da secondo a Nick Pope e potrebbe dunque cogliere la possibilità di trasferirsi per tornare a essere un titolare.

Foto: The Sun