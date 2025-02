Falso in bilancio, chiesto rinvio a giudizio di De Laurentiis. Nel mirino i colpi Manolas e Osimhen

Chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis da parte della Procura di Roma a causa del reato di falso in bilancio. Ciò farebbe riferimento alle annate 2019, 2020 e 2021 e, in particolar modo, alle plusvalenze fittizie del difensore Kostas Manolas e dell’acquisto di Victor Osimhen. I pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, inoltre, chiedono il processo per il Napoli e per Andrea Chiavelli, braccio destro di ADL.

FOTO: Instagram Napoli