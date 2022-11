False fatturazioni: la Procura di Napoli chiede condanne per De Laurentiis, Percassi e Alessandro Moggi

False fatturazioni nella gestione tra club e agenti di calciatori negli anni tra il 2009 e il 2014. Per questo motivo la Procura di Napoli ha chiesto la condanna a un anno di reclusione per Aurelio De Laurentiis e Antonio Percassi, a un anno e un mese per Adriano Galliani e addirittura a 2 anni e 8 mesi per Alessandro Moggi. Assolti, invece, Claudio Lotito e Andrea Della Valle. La sentenza arriverà nei primi giorni di febbraio. Nel caso di De Laurentiis il riferimento è all’operazione Calaiò che il Napoli aveva acquisito dal Siena.

Foto: Conferenza De Laurentis