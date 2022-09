Fallo su Leao, rigore di Giroud: Milan in vantaggio sulla Dinamo Zagabria all’intervallo

Si è appena concluso il primo tempo di Milan-Dinamo Zagabria, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. La sfida si è sbloccata al 45′ con il vantaggio firmato Giroud che, dagli undici metri, ha concretizzato il calcio di rigore concesso dall’arbitro per il fallo su Leao. Avvio deciso dei rossoneri, che impensieriscono immediatamente gli avversari al 6′ con Tonali: cross di Saelemaekers all’indirizzo del numero 8, che però di testa non inquadra la porta. All’8′ ci prova Giroud con un sinistro insidioso, ma la palla va di poco sopra la traversa. Il primo squillo della Dinamo Zagabria giunge intorno al quarto d’ora. Tuttavia, c’è la presa comoda di Maignan su un pallone proveniente dalla trequarti. Al 21′ ci prova anche Leao ma, davanti a Livakovic, spreca una buona chance. Un minuto più tardi tocca a Bennacer: la sua conclusione è potente, ma centrale, il portiere respinge coi pugni. La partita entra nel vivo intorno alla mezz’ora: prima c’è la parata sul primo palo di Maignan su Moharrami, poi la conclusione di Orsic, fuori per una questione di centimetri. E infine, il vantaggio rossonero firmato dall’attaccante francese. Dagli undici metri, concretizza il calcio di rigore concesso dall’arbitro per il fallo su Leao.

Foto: Instagram Milan