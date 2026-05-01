Falcone: “Vittoria fondamentale. Il ritiro ci è servito”

01/05/2026 | 23:50:55

Wladimiro Falcone. portiere del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Pisa.

Queste le sue parole: “Non ho contato le parate, aspettavo gli highlights per rivederle. Tutti mi facevano i complimenti in campo, ma in campo non mi rendevo conto. Sono contentissimo di aver aiutato la squadra, per la vittoria. Abbiamo trovato i gol dei nostri attaccanti, ci teniamo questi tre punti conquistati contro una squadra forte”.

Come è andato questo ritiro di due settimane? “Ci è servito, perché ci siamo compattati. Il ritiro è stato lungo, ma ci ha fatto bene. Contro il Verona sapevamo sarebbe stata difficile, il tifoso si aspetta 6 punti facili contro due squadre già condannate, ma affrontavamo due formazioni che non volevano retrocedere davanti ai propri tifosi. Loro non meritavano così pochi punti in stagione, ma per noi era fondamentale ottenere il massimo.

Questa era una partita importantissima per andare a +4”. Cosa vi ha detto Di Francesco a fine gara? “Il mister non ha parlato a fine partita, non ama farlo a caldo. Immagino sia contento, so quanto ci tenga. Noi siamo tutti con lui, speriamo di potergli regalare questa salvezza, dopo due anni sfortunati”.

Come hai fatto a parare su Piccinini? “Ne parlavamo anche nello spogliatoio. Devo essere sincero, l’unico mio merito è quello di averci creduto fino alla fine, cercando di oppormi il più possibile. Ma è più demerito dell’attaccante che mio, mi ha calciato addosso. Mi tengo il miracolo però”.

Foto: Instagram Lecce