Falcone: “Un punto ottenuto anche con un pizzico di fortuna. Il rigore parato? Sono felice”

03/01/2026 | 21:17:46

Wladimiro Falcone è stato il migliore in campo di Juventus-Lecce. Il portiere ha così parlato in conferenza stampa: “Sul rigore parato? “Quello contro il Torino è stato più importante, ma oggi è stato bello nel contesto per l’atmosfera e perchè ho permesso alla squadra di non abbattersi e di rimanere in partita”.

L’atmosfera nello spogliatoio? “Nel primo tempo il mister ha aggiustato qualcosa tecnicamente. Per noi essere in vantaggio era una cosa unica e dovevamo lottare per altri 50′ minuti per non buttare la partita. Siamo riusciti ad ottenere un punto con bravura e un pizzico di fortuna”.

Foto: sito Lecce