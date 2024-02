Falcone: “Ricetta per fermare l’Inter? Magari ad averla. Vogliamo uscire da questo momento difficile”

A tre giorni da Lecce-Inter, il portiere del Lecce Wladimiro Falcone è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Via del Mare con i nerazzurri. Le sue parole:

Ricetta per fermare l’Inter?

“Magari ad avercela. È la squadra più forte del campionato e sta facendo cose fantastiche. Giochiamo in casa, una cosa buona. Ricordo la prima partita dello scorso campionato: ci davano per spacciati, poi abbiamo fatto una buonissima partita. Cercheremo una grande prestazione. L’assenza di Pongracic peserà.”

Tanti gol subiti su palla inattiva: ci state lavorando?

“Ci lavoriamo spesso col mister. Non va assolutamente bene, però un po’ di concentrazione potrebbe bastare. In serie A c’è gente che calcia bene. Col mister lo diciamo spesso, ma molte volte accade di prendere gol. Cercheremo di lavorarci ancora di più.”

Foto: Twitter U.S. Lecce