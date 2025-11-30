Falcone: “Il rigore? Ero quasi sicuro di paraglielo”

30/11/2025 | 15:04:54

Il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino e il rigore parato a Asllani.

Queste le sue parole: “Sarà una mia caratteristica, anche Lukaku non aveva mai sbagliato. Ero quasi sicuro di pararglielo”.

Che sapore ha questa vittoria in casa? “Un bellissimo sapore. Potevamo fare meglio qui in casa e ce la godiamo tutta insieme ai tifosi”.

Una dedica? “Dedico alla mia famiglia: ne abbiamo passate tante, ne stiamo passando tante e la dedica è tutta per loro”.

Foto: sito Lecce