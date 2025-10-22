Falcone: “Contro il Sassuolo due punti persi. Convocazione in Nazionale? Lo dico senza falsa modestia, il problema dell’Italia non è il portiere”

22/10/2025 | 12:05:27

Il capitano del Lecce, Wladimiro Falcone, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Contro il Sassuolo un punto guadagnato o due punti persi? Penso siano più 2 punti persi, meritavamo più noi. Non è stata una grande partita, ci sono state poche occasioni, ma se qualcuno doveva vincere quelli eravamo noi. Le difficoltà della squadra nel segnare? Lavoriamo tanto in fase offensiva, ma c’è anche da dire che il Sassuolo ha Berardi, Lauriente e Pinamonti, che non sono gli ultimi arrivati e non hanno fatto un tiro in porta, vuol dire che in Serie A non è facile fare gol. Dobbiamo migliorare, penso ci manchi qualche giocata in più, ma sono sicuro che arriverà. La convocazione in Nazionale? Sono realista e lo dico senza falsa modestia, il problema dell’Italia non è il portiere. Siamo super coperti, ci sono Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Di Gregorio, Caprile. Se arrivasse sarei contentissimo, ma la mia esperienza lì l’ho fatta, mi ha chiamato Mancini e va bene così. So che nella mia era ci sono questi portieri, quindi una convocazione è tantissimo”.

Foto: Instagram Lecce