Falcone: “Camarda? Non dimostra la sua giovane età. Ha un talento incredibile”

28/09/2025 | 20:44:36

Il portiere del Lecce, Vladimiro Falcone, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Bologna, soffermandosi su Francesco Camarda, alla prima rete in Serie A.

Queste le sue parole: “Camarda ha talento e gioca come uno che sta in Serie A da tanto, il ragazzo ha talento e lo farà vedere. Siamo contenti. Il pareggio è importante, non avremmo meritato di perdere. E’ un punto dal quale bisogna ripartire”.