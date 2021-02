Falco: “Stankovic ha portato molta Italia a livello tattico. Contro il Milan dovremo colpire al momento giusto”

Alla vigilia della sfida di ritorno dei Sedicesimi di Finale di Europa League tra Milan e Stella Rossa, “Sky Sport” ha intervistato Filippo Falco, attaccante recentemente trasferitosi in Serbia dal Lecce: “Ho subito detto di sì, questo primo mese qui è stato bello e intenso. Il mister è caparbio come era da giocatore, ha portato molto d’Italia anche a livello tattico, ci ha dato una mano a crescere. Ci vuole un po’ di tempo per ambientarsi, sono stato accolto benissimo, la città è fantastica. Mi adatterò sempre di più per fare bene”.

Poi un commento sulla possibilità di passaggio del turno della Stella Rossa, attesa da una grande prestazione dopo il 2-2 dell’andata: “All’andata abbiamo fatto un grande risultato, il Milan è tra le migliori in Italia, in Europa e nel Mondo, è difficile ma ci proveremo. Abbiamo grande rispetto del Milan, cercheremo di colpire al momento giusto e magari fare male”.

Foto: Twitter Stella Rossa