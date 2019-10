Falco re del dribbling: percentuali altissime e una certezza per il Lecce

Si scrive Filippo Falco, si legge re del dribbling. E’ lui, come certificato dai dati Opta, il miglior dribblatore dell’intera Serie A dopo 7 giornate del massimo campionato. Il fantasista del Lecce si prende la vetta solitaria di questa speciale classifica: sono ben 21 i dribbling riusciti (una percentuale altissima del 70% su 30 tentati) per il classe ’92, sempre più una certezza per il club salentino. Falco ha fatto meglio di un mostro sacro come Franck Ribery, secondo in graduatoria a quota 20, mentre sul gradino più basso del podio c’è Gaetano Castrovilli (18). Provvisoria medaglia di legno (16) per Gomez, Petagna, Amrabat e Chiesa. Numeri da urlo per il talento del Lecce, sempre più uomo chiave nello scacchiere di Liverani, che in fase offensiva può contare su un vero specialista del dribbling.

Foto: Instagram personale Falco