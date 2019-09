Falco ha le idee chiare: “Ci giochiamo le nostre carte per la salvezza. Nazionale? Ci spero”

Il Lecce si appresta ad affrontare il Napoli con l’intento di dare seguito al convincente successo ottenuto sul campo del Toro. Contro i granata non ha segnato, ma Filippo Falco è stato probabilmente il migliore in campo: come a San Siro, il Messi del Salento, ha sfoggiato dribbling e giocate di pregevole fattura che hanno fatto venire il mal di testa a Djidji e soci. Intanto, il numero dieci giallorosso, ha parlato ai microfoni del TGR Puglia toccando anche il tema legato alla possibile convocazione in Nazionale: “Abbiamo fatto capire a tutti che esistiamo e ci siamo anche noi in questo campionato. Il mio rendimento? So che i tifosi si aspettano tanto da me e io cercherò di dare sempre il massimo per la squadra. Se sogno la Nazionale? Ci penso e ci spero, sarebbe il coronamento di un sogno. Il sogno che ogni calciatore coltiva sin da bambino. Noi ci giochiamo le nostre carte per ottenere la salvezza, personalmente farò il possibile per contribuire attivamente con gol e assist”.

Foto: Falco Instagram