Falcinelli dal Bologna al Perugia: ora è anche ufficiale

Diego Falcinelli lascia il Bologna e vola al Perugia. Lo scorso 29 agosto vi abbiamo svelato come sulle tracce dell’attaccante ci fosse il club umbro, con il diretto interessato che se non avesse ricevuto proposte dalla Serie A avrebbe accettato la destinazione umbra. Tutto confermato: dalla massima serie italiana non si è fatto avanti nessuno e dunque – 4 giorni dopo la nostra esclusiva – il Perugia abbraccia Falcinelli. Ecco il comunicato: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto all’Ac Perugia Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Diego Falcinelli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020”.

Foto: sito ufficiale Bologna