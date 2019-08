Falcao: “Monaco? Difficile che resti. Galatasaray? Sto valutando le offerte”

Radamel Falcao ha parlato subito dopo l’amichevole tra Monaco e Sampdoria, vinta dai monegaschi 1-0. Parole chiare sul suo futuro. “Sono riconoscente al Monaco, ma può succedere che si cerchi delle altre opzioni. Dunque sono obbligato a cercare altre soluzioni per me, il calcio e la vita sono cosi. Se resterò al Monaco? Ho appena un anno di contratto e il club non mi ha proposto di continuare quindi devo pensare al mio futuro e alla mia famiglia. Sto valutando le offerte che ho, perché se avessi delle opportunità per la mia carriera sarei obbligato a pensare alla mia famiglia. Ci sono offerte molto importanti per la mia carriera e le vorrei prendere in considerazione. Il presidente vuole che resti qui? E’ complicato con un anno di contratto. Galatasaray o Valencia? In questo momento sto valutando bene le offerte”.

Foto: Twitter Monaco