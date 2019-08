Falcao, la voglia di Galatasaray e i dispetti del Monaco

Radamel Falcao e il Galatasaray: è trascorso quasi un mese, era il 29 luglio, quando vi svelammo un accordo triennale da circa cinque milioni a stagione. Da quel momento è successo di tutto, tra conferme social, foto tra un dirigente del Galatasaray e lo stesso Radamel, proposte di rinnovo da parte del Monaco respinte al mittente dal colombiano che in conferenza stampa aveva manifestato l’intenzione di andar via. Falcao ha scelto il Galatasaray, lo ha ribadito più volte e non ha cambiato idea, al punto da non aver preso parte all’ultima partita del Monaco ufficialmente per una botta in allenamento. Nelle scorse ore ha parlato anche il suo agente, addirittura il club turco aveva programmato l’arrivo a Istanbul dello specialista ex Atletico. Ma il Monaco sta facendo resistenza, non ha ancora liberato Falcao per una questione di principio, una sorta di dispetto. In ogni caso, il Galatasaray aspetta con un certo ottimismo…

Foto: Twitter ufficiale Uefa