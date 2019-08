Falcao insiste per il Galatasaray. Ora anche Jardim…

Il prossimo 2 settembre il calciomercato turco chiuderà, ma prima del gong Radamel Falcao sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Questa è infatti la settimana decisiva per il trasferimento a Istanbul dell’attaccante colombiano, assente anche ieri dalla lista dei convocati del Monaco per la terza giornata di Ligue 1. Il tecnico monegasco Leonardo Jardim ha provato in tutti i modi a rallentare l’operazione per convincere El Tigre a cambiare idea, ma i margini per un rinnovo proprio non c’erano e ora anche lui si è rassegnato all’idea di liberare il suo centravanti. La volontà Falcao è forte e inamovibile: si chiuderà questa settimana il suo passaggio al Gala dopo che già da un mese ha lasciato la sua casa nel Principato per trasferirsi temporaneamente in un hotel.

Foto: twitter Monaco