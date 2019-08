Falcao-Galatasaray, cresce l’attesa dei tifosi turchi. Ecco come lo stanno aspettando…

I tifosi del Galatasaray non stanno più nella pelle e vogliono vedere al più presto Radamel Falcao vestire la maglia giallorossa. La frenesia è arrivata al punto di scrivere sul fianco di una mucca il suo nome, “Falcao“, accompagnando la foto con la frase “Sei benedetto“. Ciò che vi avevamo raccontato già lo scorso 29 luglio sta per compiersi, e i sostenitori del Gala non vedono letteralmente l’ora.

Foto: Tuttosport