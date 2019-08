Falcao e il pressing del Galatasaray: l’incontro in Francia e le garanzie

Dall’intesa triennale che vi avevamo anticipato il 29 luglio all’incontro delle ultime ore tra Abdurrahim Albayrak, vice-presidente del Galatasaray e Radamel Falcao. Un’operazione gestita dal suo agente Ahmet Bulut e coordinata da Jorge Mendes e che – come spiegato nei giorni scorsi – prevede soltanto l’ultimissimo passaggio. Ovvero le garanzie bancarie che l’attaccante colombiano aveva chiesto al club turco relative al triennale da circa cinque milioni a stagione da lui accettato. Le ultime dichiarazioni di Falcao non sono altro che la conferma della sua volontà di andare in Turchia. Ora servono, davvero, gli ultimi passaggi per perfezionare un’operazione fortemente voluta da tutti i tifosi del Galatasaray. E questa foto…