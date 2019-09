Falcao è arrivato a Istanbul: l’accoglienza è da brividi. Il video

Radamel Falcao è sbarcato da pochi minuti ad Istanbul, pronto ad iniziare la sua avventura con il Galatasaray. Una trattativa che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti e sulla quale vi abbiamo aggiornato con dovizia di dettagli. Ora l’attaccante colombiano è arrivato in Turchia per visite e firma, l’accoglienza riservatagli dai tifosi giallorossi è da brividi, come testimonia il seguente video pubblicato sui canali ufficiali del Galatasaray.

Foto: Youtube ufficiale Galatasaray