Falcao, countdown. Per i tifosi del Galatasaray è un’attesa spasmodica

Radamel Falcao e il Galatasaray: sono trascorsi esattamente venti giorni, era il 29 luglio, quando vi svelammo un accordo triennale da circa cinque milioni a stagione. Da quel momento è successo di tutto, tra conferme social, foto tra un dirigente del Galatasaray e lo stesso Radamel, proposte di rinnovo da parte del Monaco respinte al mittente dal colombiano che in conferenza stampa aveva manifestato l’intenzione di andar via. Falcao non ha partecipato all’ultima gara del Monaco, ufficialmente per un problema fisico, ma è facile pensare che le vicende di mercato abbiano fatto la differenza. Nel frattempo il Galatasaray si è attivato per le garanzie bancarie che Jorge Mendes aveva chiesto. Adesso si attende l’arrivo di Radamel in Turchia: fonti turche e colombiane parlano di aereo privato prenotato per i prossimi giorni e di scelta fatta. Aspettiamo per precauzione gli ultimi passaggi di una storia che va avanti da tempo e che ha mandato in delirio i tifosi del Galatasaray, gli stessi che ora stanno vivendo un’attesa spasmodica.

Foto: Twitter Uefa