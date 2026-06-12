Falcao: “Alvarez non potrebbe essere in un posto migliore”

12/06/2026 | 14:20:37

“El Tigre” Radamel Falcao, a ESPN, ha parlato del suo rapporto con l’Atletico Madrid e della situazione di Alvarez, che sta tenendo banco in Spagna. “La gente qui è magnifica e riconoscente quando vede che dai il massimo. I tifosi alla fine hanno conquistato il mio cuore. Alvarez? Credo che non esita un posto migliore per lui. Potrebbe trovare un progetto con più soldi, ma sarebbero pochi visto il nuovo fondo in dirigenza, inoltre Madrid è una grande città con dei supporter incredibili”.

Foto: Mundo Deportivo