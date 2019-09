Falcao al Galatasaray (e non in Cina a gennaio): una volata che parte il 29 luglio

Radamel Falcao e il Galatasaray: è trascorso oltre un mese, era il 29 luglio, quando vi svelammo un accordo triennale da circa cinque milioni a stagione. Da quel momento è successo di tutto, tra conferme social, foto tra un dirigente del Gala e lo stesso Radamel, proposte di rinnovo da parte del Monaco respinte al mittente dal colombiano che in conferenza stampa aveva manifestato l’intenzione di andar via. Falcao aveva scelto il Galatasaray, lo ha ribadito più volte e non ha mai cambiato idea (altro che Cina a gennaio), al punto da non aver preso parte alle prime gare stagionali del Monaco. Negli ultimi giorni il club del Principato ha fatto resistenza, ma il club turco ha continuato a lavorare con fiducia – come raccontato – e ha trovato tutti gli accordi chiudendo quella che è stata una telenovela del mercato estivo. E in serata Falcao è sbarcato a Istanbul (qui il video dell’accoglienza da brividi), pronto ad iniziare la sua avventura con il Galatasaray tra visite e firma, ultimi passaggi formali prima dell’annuncio.

Foto: Twitter ufficiale Galatasaray