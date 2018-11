Falcao a Roma, l’appello del figlio: “Ho sempre desiderato essere Totti, ma mai come martedì perché…”

“Tante volte ho desiderato essere Totti, come ogni tifoso della Roma. Ma mai come martedì, anche per una sola stretta di mano, un sorriso, un ‘Ciao Giuseppe’…”. Questo è l’appello sul suo profilo Facebook da parte di Giuseppe Falcao, figlio di Paulo Roberto, che chiede di incontrare il padre che lo ha riconosciuto solo legalmente. L’ex calciatore brasiliano sarà infatti presente martedì (domani) all’Olimpico in occasione della sfida di Champions League tra la Roma e il Real Madrid. Una presenza, quella di Falcao, legata a Totti, che martedì entrerà nella Hall of fame del club giallorosso.

Foto: Twitter ufficiale Totti