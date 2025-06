Fajardo (ds Betis): “Antony? Faremo di tutto per riprenderlo”

28/06/2025 | 15:30:01

Il futuro di Antony può essere ancora al Betis Siviglia. L’attaccante brasiliano, reduce da 6 mesi in prestito strepitosi, potrebbe tornare in Spagna.

Lo conferma a Marca il ds del Betis Manu Fajardo: “Quella di Antony è un’operazione molto complessa, bisogna esserne tutti consapevoli: per il livello del giocatore, per la sua recente esperienza al Betis. Non è facile, ma finché non si sarà impegnato con un’altra squadra, con umiltà giocheremo le nostre carte per cercare di trattenerlo. Proveremo diverse soluzioni senza ipotecare il club, perché la sostenibilità è la cosa più importante. Cercheremo di essere creativi, come abbiamo fatto altre volte, per far sì che Antony resti. Ma con il rigore economico che abbiamo sempre avuto. Il mercato è aperto, molto dinamico, e noi facciamo parte di questa partita”.

Foto: X Betis