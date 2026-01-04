Fajardo (d.s. Betis): “L’ingaggio di Antony è stato il più difficile della mia carriera”

04/01/2026 | 11:56:36

Il direttore sportivo del Real Betis, Manu Fajardo, ha parlato in un’intervista concessa a MARCA. Queste le sue parole:

“Da quando ricopro questa posizione, e forse da quando mi occupo di calcio, l’ingaggio di Antony è stato il più difficile. È anche dovuto al tipo di club, ai contesti in cui ho lavorato, completamente diversi dal Betis , come il Rayo Vallecano o il Levante , anche se anche in quei contesti, con limitazioni finanziarie, alcuni accordi possono essere complessi. Ma senza dubbio, l’ingaggio di Antony è stato il più difficile, non solo dai tempi del Betis , ma di tutta la mia carriera. È un giocatore per il quale, non molto tempo fa, un grande club come il Manchester United ha pagato 100 milioni di euro, che ha fatto un lavoro straordinario in sei mesi al Betis , che è stato richiamato nella nazionale brasiliana … C’erano altri grandi club in lizza, e senza dubbio è stato un periodo difficile. Alla fine tutti vediamo l’aspetto sportivo, l’immediatezza con cui un giocatore come Antony ti dà rendimento fin dal primo minuto. Ma penso che bisogna indagare e approfondire molto di più. C’è anche ciò che genera per il Betis come marchio. Sono convinto che, a livello di marketing o di biglietteria, il fatto che Antony possa essere in questa società produca un impatto molto positivo”.

Foto: sito Real Betis