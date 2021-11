Faivre sul Milan: “Quando ti chiama una leggenda come Maldini fai di tutto per andarci. Mi riconosco nel gioco di Pioli”

Roman Faivre, talento del Brest, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua voglia di andare al Milan dopo il mancato passaggio della scorsa estate: “Quando ti chiama una leggenda come Maldini hai voglia di far di tutto per andare al Milan. Il derby è stato uno spettacolo, avrei voluto essere in campo pure io. Per imporsi in squadre come il Milan serve prepararsi in anticipo. E così ho assunto un preparatore atletico personale, un nutrizionista e un preparatore mentale per gestire emozioni e pressioni tipiche dei grandi club. Ballo-Touré, che conosco dai tempi del Monaco, mi dice che il Milan è una grande società, con tifosi fantastici e grandi ambizioni. Pure io sono ambizioso, insomma: c’è tutto perché funzioni”. Su Pioli: “Mi riconosco nel suo gioco, nella volontà di giocare bene per vincere. Lo dimostra la posizione della squadra in campionato, in Champions invece avrebbero meritato qualche punto in più”.

FOTO: Twitter Milan