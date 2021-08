Faivre come Kostic. Il ds del Brest: “Delusi dall’atteggiamento. Serve l’offerta giusta”

La storia di Faivre, trequartista corteggiato dal Milan, assomiglia molto a quella di Kostic. Il gioiello del Brest ha disertato la gara con lo Strasburgo e ha suscitato le reazioni del ds del Brest, Gregory Lorenzi, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo rimasti molto sorpresi quando ieri, al raduno per partire per Strasburgo, il giocatore ci ha comunicato che non sarebbe partito con noi. La ragione non è perché lui sia contro il club, ma perché vuole andare via e ha preso la decisione di non voler correre rischi che potrebbero compromettere un potenziale trasferimento visto che c’è una trattativa con un club. Ha preferito non giocare ed è stato qualcosa che mi ha sorpreso molto. Prenderemo una decisione e delle sanzioni contro Faivre. È un comportamento non corretto nei confronti dei suoi compagni”.

La situazione assomiglia proprio a quella di Kostic, che aveva disertato la gara dell’Eintracht Francoforte, perchè vuole andare alla Lazio e ha scatenato le reazioni del club tedesco, che ha dichiarato di non voler subire alcun tipo di pressione.

In realtà la trattativa per Kostic sta andando avanti, la Lazio spera ancora di sbloccare. E vedremo quali saranno i riscontri legati a Faivre, obiettivo primario del Milan, dopo queste dichiarazioni da parte del suo club.

Foto: Twitter Brest