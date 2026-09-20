Fagioli: “Vogliamo arrivare alla sosta con il sorriso. Spero sia stagione importante”

20/09/2026 | 12:20:34

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“L’importanza di questa partita? Per noi vale 3 punti come le altre partite: siamo in striscia positiva e vogliamo arrivare alla sosta con il sorriso. Arriviamo qui contro una squadra forte. Spero sia una stagione importante, sia per la squadra, sia per me che ho 25 anni: i giocatori che sono qua da più tempo devono aiutare chi c’è”.

Foto: Instagram Fiorentina