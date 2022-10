Fagioli: “Un gol che sognavo da una vita. Ho studiato Del Piero, il mio idolo”

Dopo la perla che ha regalato la vittoria alla Juve al Via del Mare, Nicolò Fagioli, ha così parlato ai microfoni di Dazn: “Ho fatto un gol bellissimo. Sono molto felice ed emozionato: lo aspettavo da una vita e farlo con questa maglia è stato bellissimo. Volevo esultare con la panchina perché i miei compagni mi hanno sempre sostenuto. Un gol alla Del Piero? Sì, l’ho studiato tanto da piccolo, lo guardavo sempre perché era il mio idolo. Poi quando si è ritirato ed è arrivato Dybala ho guardato lui, perché ne ha fatti tanti di gol così”.

Infine, ha parlato del suo ruolo: “Giocando davanti alla difesa mi trovo molto bene, perché tocco tanti palloni e do qualche geometria alla squadra: penso di essere più utile ai miei compagni in quel ruolo. Non è facile non giocare ma quando mi è stata data l’occasione ho dato il massimo: sono felice anche perché oggi c’erano altri giovani come me in campo”.

Foto: Instagram Fagioli