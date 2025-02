Fagioli, summit in corso tra Fiorentina e Juventus

Ultime ore di mercato della sessione invernale di calciomercato. E una situazione da seguire con grande attenzione è quella di Niccolò Fagioli. Come abbiamo raccontato, sul centrocampista della Juventus c’è la Fiorentina, ma la richiesta del club bianconero è chiara: 15-16 milioni più bonus per arrivare a 20 milioni. In questo momento i due club sono in contatto per cercare la quadra dell’operazione. Situazione da monitorare.

Foto: Instagram Fagioli