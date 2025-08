Fagioli: “Stiamo crescendo in personalità. Con lo United sarà una gara speciale”

05/08/2025 | 23:12:51

Nicolò Fagioli ha parlato in zona mista dopo Nottingham Forest-Fiorentina: “Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte, soprattutto nell’uno contro uno. Abbiamo sbagliato poco, meglio così perché potevamo avere qualche rammarico sennò. Abbiamo avuto personalità sia con la palla che senza. Penso di aver fatto una bella partita come tutti i compagni, in quella posizione mi trovo bene. A me chiede di tenere la posizione e di pressare in avanti. Noi lavoriamo duramente giorno dopo giorno. La perfezione sarà difficile da trovare ma possiamo migliorare partita dopo partita, giorno dopo giorno. La sfida con lo United? Sarà fantastico”.

Foto: Instagram Fiorentina