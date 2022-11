Fagioli: “Sognavo fin da bambino il gol con la Juve. Vlahovic il miglior talento in Italia”

Dopo il gran gol che ha regalato la vittoria alla Juventus al Via del Mare, Nicolò Fagioli ha guadagnato le luci della ribalta dell’ambiente bianconero. Intervenuto sul canale instagram di Ownic, il centrocampista bianconero ha svelato alcuni dei suoi segreti, partendo dal compagno preferito: “Pinsoglio“. Poi è tornato a parlare dei suoi traguardi personali, come il primo gol e il miglior ricordo: “Il miglior ricordo è la promozione dalla Serie B (con la Cremonese, ndr). Primo gol? Era il mio sogno fin da bambino segnare un gol con questa squadra”. Infine ha eletto Dusan Vlahovic come miglior talento della Serie A e l’Argentina come la favorita alla vittoria del Mondiale in Qatar.

Foto: Fagioli Instagram