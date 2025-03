Fagioli: “Serata stupenda. Juve? La voglia di rivalsa c’era, mi dispiace per loro, ma a Firenze sono felice”

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Partita emozionante per me, giocare contro la Juve è sempre importante per Firenze e la Fiorentina. L’ho vissuta da entrambi i lati, sono molto contenta di averla vinta 3-0 insieme ai miei compagni”.

La Lega ti assegnerà l’assist sul 3-0? “Sì, è assist perché mi sono comprato al Fantacalcio”

Come ti trovi con Cataldi e Mandragora?

“Ci siamo già trovati bene giovedì, qui alla Fiorentina siamo tanti centrocampisti forti che meritano di giocare. Sono felice di avere compagni che ogni settimana mettono in difficoltà il mister”.

É la stessa Juve di quando c’eri tu? “Ovvio, è un momento di difficoltà che hanno. Mi dispiace per loro, spero che si riprendano in fretta ma io ora sono molto contento di essere alla Fiorentina. La voglia di rivalsa c’è sempre, per dimostrare di essere importante per la squadra”.

Foto: sito Fiorentina