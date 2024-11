Fagioli scrive alla Juve: “127 anni di storia. Per me 23 con con una fede nel cuore”

La Juventus celebra oggi il suo “compleanno” e anche Nicolò Fagioli con un post sul proprio profilo Instagram ha voluto omaggiare la società bianconera. Il centrocampista ha pubblicato una foto in cui sventola una bandiera del club, commentandola così: “127 anni di storia, di amore, di passione. Per me 23 anni di 127 con una fede nel cuore. Auguri Vecchia Signora”.

foto: Instagram Juve