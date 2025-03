Fagioli: “Per la Juve ho pianto. A fine dicembre decisi di andar via”

Nicolò Fagioli ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio con alcune dichiarazioni che hanno ricostruito la fine del suo rapporto con la Juventus. “Motta non mi vedeva e a fine dicembre ho deciso di andar via. Voglio riconquistare la Nazionale, la Fiorentina mi ha restituito il sorriso, la città mi ha riempito di affetto, sono tornato a divertirmi e Allegri mi è stato vicino durante la squalifica. Solo Allegri mi ha dato continuità, dopo le partite contro Genoa e Lipsia non sono stato più considerato da Motta. Se entri 3-4 minuti e ti dicono che devi entrare meglio, dentro di te scatta qualcosa di negativo. Fagiolino non esiste più, è finito il tempo del ragazzo delle giovanili, ora c’è solo Nicolò”.

Foto: Instagram Fagioli