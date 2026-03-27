Fagioli: “Non mi aspettavo l’esclusione dai convocati, ma chi è in Nazionale lo ha meriitato”

27/03/2026 | 16:33:46

Nicolò Fagioli ha parlato a Sky Sport del momento della Fiorentina e dell’esclusione dalla Nazionale: “Onestamente non me lo aspettavo, ma credo che chi è stato convocato lo abbia meritato. Se al loro posto ci fossi stato io, le polemiche sarebbero state le stesse. Ora non resta che sostenere la squadra per la finale in Bosnia. Kean? Ha fatto più fatica quest’anno ma perché in Italia, quando vieni da una stagione come quella che ha fatto lui l’anno scorso, ti studiano molto di più. Per lui era sicuramente più difficile, poi gli sono anche capitati degli infortuni e non era al meglio. Però piano piano ci darà una mano per toglierci da questa situazione. È un giocatore fortissimo, lo sta dimostrando anche in Nazionale”.

Foto: Instagram Fiorentina