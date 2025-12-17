Fagioli: “Nessuno è felice in questa situazione, dobbiamo sistemare le lacune. Il mio ruolo? Decide l’allenatore”

17/12/2025 | 20:15:29

Nicolò Fagioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Losanna: “Ovviamente in questo momento ci manca il risultato e dobbiamo lavorare su questo. Mi piace giocare da mezz’ala ma anche davanti alla difesa, poi è chiaro che decide il mister dove devo giocare. Domenica l’atteggiamento è stato positivo anche se il risultato non è stato favorevole. Nessuno è felice di questa situazione, ovvio. C’è stato un confronto importante ma con il Verona si è visto il giusto atteggiamento, una squadra in grado di comandare la partita. Dobbiamo mettere a posto alcune lacune in campo. Quando le cose vanno male escono mille notizie, e ci dispiace che molti di noi vengano attaccati. Ovviamente non fa bene a nessuno ma fa parte del gioco. Spesso i leader sono i più esperti e ovviamente il capitano, perciò noi ci affidiamo a loro”.

foto insta fagioli