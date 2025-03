Fagioli: “L’obiettivo deve essere la Champions. Palladino? Mi piace, ci aiuta molto”

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del momento in casa viola.

Queste le sue parole: “Mister Palladino? Lui è molto giovane e ha smesso di giocare a calcio da poco, quindi vede in noi le cose che lui faceva fino a qualche anno fa. Ci parla molto, nei momenti difficili viene a spiegarti le cose e ovviamente vuole il meglio da noi. Parla singolarmente con ciascuno, cerca anche di farti migliorare dopo l’allenamento sulle cose in cui devi migliorare e questo l’ho apprezzato molto”.

Qual è l’obiettivo della Fiorentina?

“L’obiettivo della squadra per puntare in grande deve essere la Champions League. Sappiamo tutti che è difficile perché ci sono tante squadre che lotteranno per questo obiettivo, però comunque bisogna puntare in alto. Poi sappiamo che è difficile e anche arrivare in Europa League sarebbe un bellissimo traguardo”.

Il suo obiettivo invece qual è?

“Il mio obiettivo personale è quello fare benissimo in questa squadra, avere continuità, giocare il più possibile e cercare di tornare in Nazionale”.

La Fiorentina può darle la spinta per tornare in Azzurro?

“Sì, sicuramente essere venuto qua mi darà la possibilità di mettermi in mostra per cercare di tornare in Nazionale, questo è il mio obiettivo più grande”.

Foto: sito Fiorentina