Fagioli: “La svolta della stagione? Secondo me la settimana della partita contro la Juventus”

27/03/2026 | 20:55:37

Nicolò Fagioli centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha spiegato qual è stata la svolta della sua stagione con la Fiorentina.

Queste le sue parole: Qual è stata la svolta per te? “Una settimana importante è stata quella della partita contro la Juve. Nella gara precedente, con l’arrivo di mister Vanoli, non avevo giocato contro il Genoa. Poi c’è stata la sosta e mi sono detto che quella partita la volevo giocare a tutti i costi. Mi sono allenato a intensità altissima per due settimane e mi sono guadagnato il posto. Da lì è iniziata la mia crescita in questa stagione”

Perché proprio la Juve? “Perché è una partita speciale per me. Volevo esserci a tutti i costi” Hai attraversato anche un periodo difficile”.

Pensi che ti abbia fatto crescere come uomo? “Di certo. È stato uno sbaglio che ho commesso a 21/22 anni, ma se ne è parlato anche troppo. Però esperienze così ti fanno crescere, sia come uomo sia come professionista. Stare lontano dal campo è stato davvero difficile. Ora mi concentro sul presente, mi sto divertendo molto sul campo e in questa società”.

Foto: X Fiorentina