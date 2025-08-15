Fagioli: “La Fiorentina otterrà grandi risultati. Pioli ha fatto un’ottima impressione alla squadra”

15/08/2025 | 22:18:23

Nicolò Fagioli ha parlato a Sky Sport della stagione in partenza per la Fiorentina: “Deve essere una stagione con grandi ambizioni, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per migliorarle e sono convinto che potremo fare grandi cose. Questa stagione deve essere piena di grandi obiettivi, dobbiamo impegnarci ogni singolo giorno. Pioli? Sono sicuro che possiamo ottenere risultati importanti. Ha fatto un’ottima prima impressione alla squadra, definendo subito le regole e gli obiettivi che la Fiorentina deve perseguire. Durante il gioco, osserva ogni particolare, mi fa i complimenti e mi corregge quando commetto errori. La Fiorentina di quest’anno sarà molto interessante”.

Foto: Instagram Fiorentina