Fagioli: “La convocazione in Nazionale è un orgoglio. Il mio idolo? Del Piero, mi ispiro a lui anche caratterialmente”

Ai canali ufficiali di Vivo Azzurro, Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato in merito alla sua convocazione in Nazionale.

Queste le sue parole: ” La convocazione? Non me ne ero nemmeno accorto perché dormivo, avevamo giocato a Verona ed ero stanco. Poi mi sono arrivati i messaggi. Non me l’aspettavo, ero felice e lo era anche la mia famiglia, è stata una bella soddisfazione”.

Sulle amichevoli: “Siamo arrivati alle 12, ci siamo conosciuti e poi siamo scesi in campo per una mezz’ora. È stato molto emozionante, ci godiamo questo momento. Quando giochi a calcio lavori sempre per la Nazionale, anche se quando sei piccolo non te l’aspetti. Prima ero trequartista, poi mi hanno spostato più dietro viste le mie caratteristiche. Ancora non ho deciso dove mi trovo meglio. Idoli? Del Piero ovviamente, lo è stato fin da quando ero piccolo e il gol in semifinale al Mondiale rimarrà sempre. Mi ha fatto i complimenti per il gol o belle giocate. Mi ispiro a lui e a Dybala, mi piacciono i giocatori più talentuosi”.