Fagioli: “Ho trovato un ottimo ambiente. Obiettivi? Quest’ anno va vinta la Conference”

Prime parole di Nicolò Fagioli come calciatore della Fiorentina. Il centrocampista, ex Juve, ha così parlato ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Sono arrivato poche ore fa, ho fatto l’allenamento e conosciuto i compagni. Il Viola Park? Stupendo, è gigante e molto accogliente. Ho conosciuto i compagni, sono molto carini e sono molto contento”.

Nel corso della diretta poi a Fagioli è stato domandato un parere su Folorunsho e tra i gol segnati dall’altro neo arrivato in casa Viola è stato mandato quello segnato in Hellas Verona-Juventus: “Fece un gran gol qua, mamma mia. Di sinistro, no? Quanto è difficile? Difficilissimo anche da destro, ma col mancino ancora di più”. Quanto invece all’adattamento con Nicolò Zaniolo, altro rinforzo per mister Palladino nel mercato di gennaio: “Questione di una settimana? Sì, lo conosco bene, anche Michael Folorunsho, Fabiano Parisi sono molto affezionato e sono felice di essere qua con compagni con cui ho passato bei momenti in Nazionale”.

Sugli obiettivi; “So che sono state perse due finali, questo deve essere l’anno della coppa.

Foto: X Fiorentina