Fagioli: “Fondamentale recuperare in classifica e continuare la striscia di vittorie. Ci poniamo obiettivi minimi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha così parlato dopo la vittoria nel derby contro il Torino: “Abbiamo recuperato due volte una partita contro un avversario difficile, per noi è fondamentale recuperare in classifica e continuare nella striscia di vittorie. Ci siamo abbassati un po’ troppo nel primo tempo, è una cosa che dobbiamo migliorare. Noi ci poniamo obiettivi minimi, pensiamo partita dopo partita e questa è la nostra forza”. Infine, sull’esordio di Barrenechea: “Ha fatto una buonissima partita, sono contento per lui: tecnicamente pulito, molto coraggioso, mi è piaciuto”.

Foto: Instagram Fagioli